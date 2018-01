Aus dem Gericht: Fliegende Gläser nach Parkplatz-Streit

Wenn es darum geht, aus der Haut zu fahren, ist der 43-Jährige scheinbar gut aufgestellt. Im Kitzinger Einwohnermeldeamt weiß man davon ein Lied zu singen: Weil ihm etwas nicht passte, randalierte der Arbeitslose im Mai vergangenen Jahres in der Behörde herum und richtete Schaden von 200 Euro an.

Um einiges schwerwiegender war ein Fall, der sich an der Wohnung des Angeklagten zutrug. Weil seiner Meinung nach ein Autofahrer vor dem Haus falsch geparkt hatte, setzte der Hausherr erst zu ein paar Flüchen und Beleidigungen am geöffneten Fenster an. Weil das scheinbar noch nicht reichte, drohte er erst mit Schlägen und warf dann ein Glas nach dem Autofahrer.

Ein Foto provoziert den Glaswerfer

Das Fluggerät verfehlte knapp sein Ziel und schlug auf der Straße auf. Der Angegriffene flüchtete in sein Auto, fuhr los – und überlegte es sich dann doch anders. Zur Beweissicherung hielt er noch einmal an und fotografierte aus dem Auto heraus das zersprungene Glas. Das wiederum fixte den 43-Jährigen noch mehr an und er warf ein zweites Glas hinterher.

Diesmal wurde es für den Autofahrer gefährlicher: Wieder prallte das Glas auf die Straße und splitterte gefährlich. Einer der Splitter landete in der Kleindung des Opfers. Beim Versuch, den Splitter zu entfernen, zog sich der Mann zu allem Unglück auch noch eine stark blutende Schnittwunde an einem Finger zu.

Einspruch gegen Bewährungssprache

Die beiden Glaswürfe hatten dem Wüterich, der bereits vorbestraft ist, einen Strafbefehl über zehn Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie 100 Sozialstunden eingebracht. Dagegen legte die Anwältin des 43-Jährigen Einspruch ein. Was zur Verhandlung vor dem Kitzinger Strafrichter Peter Weiß sowie dazu führte, dass nun auch der denkwürdige Auftritt im Wohnungsamt mit angeklagt wurde.

Im Gerichtssaal hieß es dann gleich wieder Kommando zurück: Im Grunde wurde der Strafbefehl von dem Angeklagten akzeptiert, weshalb der Ausraster in der Amtsstube gleich wieder wegfiel. Dem Angeklagten war es lediglich darum gegangen, seine 100 Sozialstunden – aus privaten Gründen – nicht in einem Altenheim absolvieren zu müssen. Das gestand das Gericht dem Mann schließlich auch zu – und die Aktendeckel schlossen sich wieder.