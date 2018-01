Aus Trotz die Zucht mit Russen begonnen

Es ist klein, weiß, mit einem schwarzen Fell um die Nase und ebenso schwarzen Ohren. Und es hat unterschiedliche Namen: polnisches, chinesisches oder afrikanisches Kaninchen, Himalaja-Kaninchen und auch Egyptian Smut. Bei der Landesclubschau der Rassekaninchen in Dettelbach (Lkr. Kitzingen) ist es schlicht und einfach als „Russe schwarzweiß“ geführt. Es fällt nicht einmal sonderlich auf neben weiteren 2360 Kaninchen, sein Züchter Paul Atzert aus Rommerts in Hessen trifft auf 449 Züchterkollegen aus ganz Deutschland. Nach zwei Tagen Landesclubschau am Samstag und Sonntag in der Frankenhalle werden sich einige tausend Menschen die Kaninchen angeschaut haben - als Züchter und Besucher.

Dass Paul Atzert ausgerechnet Russen züchtet lag daran, dass sein Vater diese Kaninchenrasse nicht mochte. „Also habe ich als Jugendlicher von meinem Taschengeld eben Russen gekauft und die Züchtung begonnen“, erzählt Atzert. Das war im November 1968, seitdem ist er dieser Rasse treu geblieben. An Titeln hat er alles gewonnen, was es so zu gewinnen gibt, bis hin zum Titel „Europameister“.

Ein paar Reihen weiter inspizieren Herbert Storath und Tochter Kerstin (15) die Käfige mit den Rammlern. Während sich der Papa auf Geflügelzucht spezialisiert hat, will die Tochter ihre Kaninchenzucht ausbauen. Vielleicht, so das Gespann aus Wülfershausen (Lkr. Rhön-Grabfeld), reiche es ja bei der Tochter später für größere Ausstellungen.

Damit sich niemand mit einem gestohlenen Kaninchen aus der Halle schleichen kann, müssen alle Züchter an Michael Neuhöfer („Die Papiere, bitte“) vorbei. „Das läuft alles ganz problemlos, es gibt mit den Züchtern nur sehr selten Probleme“, sagt Neuhöfer, der sich den Job mit Kollegen teilt. Trotz kaum zu erwartenden Problemen erfordert es schon eine Menge Konzentration, bevor er die Züchter mit einem „okay, alles in Ordnung“ auf den Heimweg entlässt.

Der führt ein Trio gar bis nach Sachsen, dreieinhalb Stunden mit dem Auto. „Ich hab hier früher selbst im Bereich der EDV mitgeholfen“, sagt Anette Rieger, jetzt wohnhaft in Heinichen, „und ich komme seitdem fast immer hierher.“ Jetzt kauft sie ein Satinkaninchen, dessen sehr dünne und hohle Fellhaare das Licht durchschimmern lassen. Mit Ehemann Jörg und Dieter Schmid (Zwickau) verfrachtet sie das Kaninchen in die Transportbox, was sich als nicht ganz so einfach erweist.

Im offiziellen Teil der Schau, geleitet von Patrick Elting (Birnfeld), hatte Landrätin Tamara Bischof für den verhinderten Schirmherrn Erwin Dotzel (Bezirkstagspräsident) die Ausstellung eröffnet. In ihren Grußworten lobten die Landtagsabgeordneten Volkmar Halbleib (SPD) und Otto Hünnerkopf (CSU) das ehrenamtliche Engagement der Kaninchenzüchter in deren Vereinen.