Aufwändige Baustellen am Main

Taucher Christian Bothe ist verpackt wie ein Michelin-Männchen. Metallhelm, übergroße Flossen, Sauerstoffflasche am Rücken, Bleiteile an den Beinen und überall Kabel, Seile und Verbindungen.

Bothe ist fertig zum Tauchgang. Und das bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt. Harter Alltag im Leben eines Berufstauchers. Die Tauchgruppe „Stöhr“ des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Schweinfurt ist im Auftrag des WSA-Außenbezirkes Volkach auf dem Main unterwegs, um Reparaturen unter Wasser durchzuführen. Nach der Schleuse Wipfeld, in Richtung Fahr gesehen, haben sich in der Uferbefestigung etliche Steine gelöst. Die Lücken müssen jetzt mit Spezialbeton gefüllt werden.

Ein aufwändiger Auftrag: Um den Beton erst einmal an die Baustelle zu bringen, muss das Arbeitsschiff „Stöhr“, verbunden mit einer Schwimmplattform, genannt „Prahm“, in der Schleuse Wipfeld halten. Ein leerer Betonmischer fährt vorsichtig auf den Prahm. Danach kommt ein zweiter Betonmischer und füllt tonnenweise Beton in das erste Fahrzeug. „Der Mischer kann nicht mit Ladung auf den Prahm fahren, da er durch sein Gewicht zu instabil wäre. Ein Abrutschen in das Gewässer wäre möglich“, so der Einsatzleiter des WSA, Gerhard Schmitt. Er ist Tauchermeister und Werkstattleiter des Bauhofes des WSA und zuständig für insgesamt vier Außenbezirke auf dem Main von Marktheidenfeld bis fast vor Bamberg. Während der Umfüllarbeiten bereitet sich der Taucher schon in der „Taucherstube“ des Schiffes auf seinen Einsatz vor.

Ein gemütlicher kleiner Raum im Bauch der „Stöhr“, gefüllt mit Tauchutensilien aller Art, und, was wichtig ist, wohlig warm. Taucheinsatzleiter Georg Hohner, heute der Reserve- und Sicherungstaucher und schon über 35 Jahre im Geschäft, hilft Bothe beim Anziehen. Zuerst Wollunterwäsche in verschiedenen Lagen und dann der Taucheranzug, ein Trocken-Neoprenanzug. „Im Gegensatz zum Sporttaucher, der einen Nassanzug hat, benutzen wir Anzüge, die kein Wasser durchlassen“, erklärt Schmitt. Zwischenzeitlich verlässt der Schiffsverband mit dem Betonmischer die Schleuse mainabwärts. Kay Reck, ein weiterer Taucher, fährt mit dem Tauchboot, einem Metallnachen mit starkem Außenbordmotor, nebenher. An der Arbeitsstelle angekommen, steigt Bothe nun in dieses Boot um. Schmitt und Reck legen dem Taucher eine Reserve-Sauerstoffflasche an, verbinden ihn mit einem Gewirr von Schläuchen und hängen an Ösen Bleigewichte ein. Nahezu unbewegt lässt der Taucher die Maßnahmen über sich ergehen. Außerhalb des Wasser ist er in seinen Bewegungen eingeschränkt. Zum Schluss bekommt er noch den Metallhelm aufgesetzt, der dann mit dem Anzug wasserdicht verknüpft wird.

„Der Taucher ist zuerst einmal mit einem Luftkabel, was ihn extern mit Sauerstoff versorgt, verbunden. Die Sauerstoffflasche ist nur für den Notfall gedacht“, so der Tauchermeister und erklärt die weiteren Schritte: Eine Sicherungsleine, die ein Reservetaucher immer in der Hand hält, wird am Taucheranzug festgemacht. Weiter ist der Taucher mit einem Telefonkabel verbunden. Während des Tauchganges kann der Leiter jedes Geräusch mithören, was aus dem Taucherhelm kommt. Zugleich kann er den Taucher jederzeit ansprechen. Der Betonmischer hat mittlerweile einen 26 Meter langen Ausleger ausgefahren, das Füllohr taucht ins Wasser ein. Markierungen am Ufer weisen auf die Beschädigungen im Wasser hin. Über eine kleine Rampe rutscht Bothe ins Wasser. Ein letzter Blick zum Einsatzleiter und dem Sicherungsmann – und weg ist er! Nurmehr Luftblasen im eiskalten Wasser lassen seinen Standort erahnen. Ruhig und rhythmisch ist sein Atemgeräusch über die Telefonanlage zu hören. Der Einsatzleiter ist jetzt voll konzentriert. „ Christian! Alles okay?“, ruft er in das Mikrofon. Der Taucher bestätigt: alles in Ordnung. Mit kurzen Kommandos weist er den Mischerfahrer an, wann er den Beton durch das Rohr pumpen soll. „Taucher ist einer der härtesten Jobs bei uns“, sagt Schmitt.

„Er ist quasi ein Handwerker unter Wasser. Er muss dort alles reparieren können. Sogar schweißen können wir unter Wasser!“ Mittlerweile ist Bothe über zwei Stunden unter Wasser. Als der Betonmischer kein Material mehr hat, taucht er auf. Wie ein Maikäfer krabbelt er auf das Taucherboot und nimmt als erstes den schweren Taucherhelm ab. „Nein! Ich friere nicht“, antwortet er auf die Frage und erklärt dann gleich seinem Chef, dass alles sauber verfugt werden konnte. Jetzt hat er erst einmal Pause und freut sich auf einen heißen Kaffee im Taucherstübchen.