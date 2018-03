Aufschwung durch die Kinder

Der Musik- und Gesangverein Wiesentheid genießt in seinem Heimatort aus vielerlei Gründen eine hohe Anerkennung. Das stellte der Vorsitzende Wolfgang Lurati in der Hauptversammlung fest. Lurati wurde wieder an die Spitze des nun beinahe 400 Mitglieder zählenden Vereins gewählt. Er verfügt über eine gut funktionierende Truppe, die ein reges Vereinsleben mit über 180 Einsätzen in den vergangenen beiden Jahren absolviert hat. Doris Lang und Kilian Berthold ließen die einzelnen Termine der vergangenen beiden Jahre Revue passieren.

Viele Auftritte

Im Jubiläumsjahr 2017 wurde das 50-jährige Bestehen des Orchesters begangen, gleichzeitig blickte der Musik- und Gesangverein auf seinen 155. Geburtstag. Aus diesen Anlässen fanden das gesamte Jahr über mehrere Konzerte und Veranstaltungen statt. Das reichte vom Festwochenende samt gemeinsamen Konzert der Musiker mit dem Klangkörper aus der französischen Partnergemeinde Rouillac, einem Tag der Musik im Wiesentheider Ortskern, bis zum großen Zapfenstreich und dem Konzert des Landkreisorchesters Kitzingen. Alle Veranstaltungen seien gut besucht gewesen, aus dem Jubiläumsjahr blieb neben vielem Lob auch ein kleiner finanzieller Erfolg übrig, wie Kassier Otto Enk berichtete.

Vorsitzender Lurati hob hervor, dass der Musikverein zuletzt enorm gewachsen sei. Daran habe vor allem der Kinderchor großen Anteil. Seit dessen Gründung vor vier Jahren habe man um rund 100 Mitglieder zugelegt. Mit dem Kinder- und Jugendchor sei man in Wiesentheid und Umgebung in eine Marktlücke gestoßen. Zudem habe die junge Vereinigung dem Verein eine „positive Resonanz und neue Wahrnehmung“ verschafft. Lurati dankte der Leiterin und Initiatorin Petra Hergeth für ihr Engagement. Die Chorleiterin berichtete später, dass wöchentlich 15 bis 20 Kinder die Probe besuchen. 23 Auftritte hatte der Nachwuchs letztes Jahr, auch außerhalb Wiesentheids. Mit den Älteren des Chors werde derzeit ein Jugendchor gegründet, um sie weiter für den Gesang zu begeistern.

Beim Männerchor hat der Musik- und Gesangverein nicht erst seit diesem Jahr Nachwuchssorgen. Hier, wie auch beim Orchester, steige das Durchschnittsalter an. Die Sänger um Erich Zink haben sich deswegen bereits mit dem Chor in Altenschönbach zusammengetan und treten gemeinsam auf. Im Orchester versucht man über eine Kooperation mit der Sing- und Musikschule Steigerwald Nachwuchs zu gewinnen. Dazu will der Verein künftig das WIM-Projekt an der Grundschule unterstützen. Hier sollen Kinder für das Lernen von Instrumenten begeistert werden. Der Musikverein sorgt für die Instrumente, die Kosten werden über Spenden und Zuschüsse bestritten. Außerdem soll eine Jugendband ins Leben gerufen werden. Der neu gewählte Jugendvertreter Kilian Berthold will sich dafür einsetzen.

Bürgermeister Werner Knaier dankte dem Verein „für die tolle Unterstützung bei den Veranstaltungen der Gemeinde. Wir haben ein gutes Miteinander. Was wäre eine Feier ohne Musik“.

Eine Ehrung gab es für Hans Mathee. Nach 34 Jahren Mitarbeit im Vorstand dankte Lurati ihm für dessen großes Engagement, da Mathee bei den Wahlen nicht mehr kandidierte.

Neuwahlen

Schließlich wurde neu gewählt. Vorsitzender bleibt Wolfgang Lurati, der das Amt seit 1996 innehat. Stellvertreterin ist Sabine Berthold, die Kasse führt Otto Enk, Geschäftsführerin wurde Sigrid Stegner. Schriftführer ist Gert Lang, für Pressearbeit und Protokoll ist Doris Lang zuständig. Als Kulturwartin bleibt Michaela Barthel, Jugendvertreter ist Kilian Berthold, für die Organisation der Musik ist Winfried Berthold zuständig, Notenwarte sind Birgit Enk (Orchester) und Alfred Heim (Chor). Zu Beisitzern wurden gewählt: Jutta Fehlbaum, Thea Feth, Martina Frevert, Oskar Holzmann, Norbert Kestler und Michael Lang. Dazu gehören die jeweiligen Spartenleiter Petra Hergeth, Edgar Roske und Erich Zink dem Vorstandsgremium an.