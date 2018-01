KITZINGEN vor 1 Stunde

Auflieger macht sich selbstständig

Als am Montagfrüh der 45-jährige Fahrer eines Sattelzuges in Kitzingen von der August-Gauer-Straße in den Holländer Weg abbog, löste sich der Auflieger von der Zugmaschine und krachte auf die Fahrbahn und gegen die Bordsteinkante. Laut Polizeibericht entstand dabei Schaden von 2500 Euro.