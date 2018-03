GEISELWIND vor 56 Minuten

Auffahrunfall mit zwei Motorrädern

Am Sonntagabend waren zwei Kradfahrer auf der Staatsstraße von Gräfenneuses in Richtung Geiselwind unterwegs. Kurz nach der Ortschaft bremste der Vorausfahrende im Bereich einer Rechtskurve ab, heißt es im Polizeibericht. Der nachfolgende Kradfahrer fuhr offensichtlich zu knapp auf, konnte deshalb nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Der Kradfahrer stürzte, blieb aber glücklicherweise unverletzt. An den beiden Motorrädern entstanden Schäden von etwa 4000 Euro.