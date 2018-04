KITZINGEN vor 57 Minuten

Auffahrunfall mit hohem Schaden

Am Dienstagvormittag waren zwei Autofahrer auf der B 8 von Würzburg kommend in Richtung Kitzingen unterwegs. Kurz vor dem Stadtgebiet musste ein vorausfahrender 59-jähriger Ford-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen, heißt es im Polizeibericht. Ein nachfolgender 43-jähriger Peugeot-Fahrer bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 9000 Euro.