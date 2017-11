KITZINGEN vor 47 Minuten

Auffahrunfall im Stadtgebiet: 4500 Euro Schaden

Am Montagmittag fuhren mehrere Fahrzeuge in Kitzingen den Hindenburgring Süd zur Alten Mainbrücke entlang. Am Einmündungsbereich Schmiedelstraße musste das vorausfahrende Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten, so die Polizei. Der nachfolgende Pkw-Fahrer bemerkte die Situation zu spät und fuhr in das Heck des Vorausfahrenden. Schaden: etwa 4500 Euro.