BIEBELRIED vor 1 Stunde

Auffahrunfall beim Pendler-Parkplatz

Am Montagmorgen wollte ein 35-jähriger Autofahrer vom Pendlerparkplatz bei Biebelried kommend nach rechts in die Bundesstraße 8 einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt herrschte auf der Bundesstraße reger Verkehr. Als der Fiat-Fahrer in die B8 einbog, fuhr aus Richtung Kitzingen kommend ein Ford Fiesta die Bundesstraße in Richtung Würzburg entlang. Es kam zum Auffahrunfall. Schaden laut Polizeibericht: 500 Euro.