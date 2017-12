In der Kleinlangheimer Straße in Feuerbach musste am Donnerstagnachmittag ein 62-jähriger Autofahrer an der Engstelle bremsen. Ein nachfolgender 20-jähriger Schüler reagierte zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf, teilt die Polizei mit. Schaden an den Autos: 7500 Euro.