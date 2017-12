Auf schneebedeckter Fahrbahn in den Graben gerutscht

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 71-jähriger Autofahrer von Iffigheim in Richtung Tiefenstockheim. Auf der abschüssigen und schneebedeckten Straße geriet der Fiat Punto laut Polizeibericht ins Rutschen und driftete in den linken Straßengraben. Dabei wurde ein Hinweisschild ebenerdig umgefahren. Schaden: 2000 Euro.