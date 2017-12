Auf höchster Ebene demokratisch

Ein mit Geschichten aus der Geschichte bereichertes Wochenende wurde zum Weihnachtsmarkt in der Kirchenburg Kleinlangheim angeboten. Dazu gehörte die Schilderung von Altbürgermeister Friedrich Amberger über einen besonderen Schulausflug zur Verfassungssäule nach Gaibach in der Nachkriegszeit.

Im vollbesetzten Torhaus der Kirchenburg sprach Monika Conrad zunächst über die in Kleinlangheim geborenen Brüder August Friedrich und Carl Crämer und ihre Zeit. Sie schilderte die spannenden Lebensgeschichten der Brüder August Friedrich (1812-1892) und Carl Crämer (1818-1902), die in Kleinlangheim geboren und aufgewachsen sind. Alois Klebes unterstützte Monika Conrad mit der Vorführung von begleitenden Bildern. Anhand der Lebensläufen der Crämer-Brüder und der Ereignissen vor und nach der Revolution von 1848/49 wurde der allmähliche Wandel vom Feudalstaat zum Freistaat exemplarisch aufgezeigt, so die Mitteilung über das Geschichtswochenende.

Konzipiert und organisiert wurde diese Veranstaltung, wie auch der Büchertisch mit Lesung, vom Initiativkreis Kultur, Geschichte und Archäologie im Kitzinger Land zusammen mit der Gemeinde Kleinlangheim und dem Förderkreis Kirchenburg Kleinlangheim.

Besonders begrüßt wurde beim Vortragsabend im Torhaus Hans Driesel vom Fastnachtmuseum in Kitzingen. In Zusammenarbeit mit dem Initiativkreis Kultur, Geschichte und Archäologie im Kitzinger Land hat Hans Driesel zum Verfassungsjubiläum 2018 ein Kulturprogramm mit Revolutionspoesie entwickelt. Dieses kommt 2018 in Werneck am 16. März, in Gaibach am 14. April, in Ochsenfurt am 4. Mai und in der Kirchenburg in Kleinlangheim am 8. Dezember zur Aufführung.

Anlässlich des Weihnachtsmarkts im Torhaus der Kirchenburg Kleinlangheim wurden die Jahrbücher des Landkreises Kitzingen in den Ausgaben von 2009 bis 2018 verkauft. Bereichert wurde das Angebot mit Büchern aus Beständen des Landratsamtes. Stimmungsvoll war die Lesung von Altbürgermeister Friedrich Amberger aus Rödelsee. Die Erinnerungen aus der Jugendzeit während und nach dem Zweiten Weltkrieg und Schilderungen über die darauffolgende Not, das Hin- und Her zwischen Kapitulation und aussichtslosem Endkampf für eine mörderische Diktatur beeindruckten die Zuhörer. Für Erheiterung sorgte die Lesung von Friedrich Amberger aus dem Jahrbuch des Landkreises Kitzingen 2018: „... und dann wurden wir auf allerhöchster Ebene demokratisch gemacht.“ Geschildert wird ein Schulausflug von Fröhstockheim nach Gaibach mit Ersteigung der Verfassungssäule auf dem Sonnenhügel.

Der Vortrag von Monika Conrad mit dem Titel „Die Gebrüder Crämer – Der lange Weg zur Demokratie in Franken“ wird am 6. Januar um 16 Uhr im Torhaus der Kirchenburg Kleinlangheim wiederholt.