Auf feuchter Fahrbahn von der Straße abgekommen

Auf der Strecke zwischen Volkach und Prosselsheim verlor am Dienstagnachmittag eine 52-jährige Autofahrerin in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Mercedes. Sie schleuderte beim Gegenlenken nach links von der Fahrbahn und prallte gegen die dortige Böschung. Anschließend kippte der Pkw um und kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Schaden am Auto beträgt laut Polizeibericht 3000 Euro.