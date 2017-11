Auf der Suche nach Erinnerungen und Geschichten

In Erinnerungen schwelgten die Teilnehmer des ersten Workshops für das Projekt „Fastnacht im Kitzinger Land“, einem Kooperationsprojekt von Fastnachtmuseum und Landkreis Kitzingen.

Zusammengefunden hatten sich 15 Interessierte, darunter Vertreter von Karnevalsgesellschaften, wie aus Wiesentheid und Sulzfeld sowie Bernhard Schlereth, Präsident des Fastnachtverbandes Franken, und Romana Wahner, Projektleiterin, heißt es in einer Mitteilung. Der Eröffnungsvortrag zur „Geschichte der Fastnacht“ stimmte die Teilnehmer in das Thema ein. Peter Krawietz, ehemaliger Kulturdezernent der Stadt Mainz, Historiker und bis heute aktiv im Mainzer Carneval-Verein (MCV), erläuterte Zusammenhänge zwischen allgemeiner Geschichte und „Narrengeschichte“.

Anschließend konnten sich die Teilnehmer in zwei Gesprächskreisen austauschen. Romana Wahner und Museumsleiterin Daniela Sandner ging es darum, Erinnerungen an die Fastnacht wachzurufen. Früher, darin waren sich die Teilnehmer einig, habe der Faschingstanz eine viel größere gesellschaftliche Bedeutung gehabt. Sogenannte Kappenabende kannte man in jedem Dorf.

Bei Umzügen waren die Kostümierungen meist sehr einfach gehalten: Verwendet wurde, was da war. Kostüme wurden nicht gekauft, sondern Vorhandenes umgestaltet oder genäht. In mehreren Gemeinden kannte man auch „Strohbären“ – eine dankbare Kostümierung: Stroh war in der Landwirtschaft ohnehin vorrätig und hielt in der kalten Jahreszeit auch noch warm. Diese und viele weitere Erkenntnisse konnten aus den Geschichten der Teilnehmer gezogen werden.

Interessierte sind zum zweiten Workshop am 9. Dezember, ab 13.30 Uhr, eingeladen. Der Kulturwissenschaftler Jochen Ramming von frankonzept wird einleitend einen Vortrag über die Entwicklung von Bräuchen im ländlichen Raum halten.

In weiteren Gesprächsrunden will man weiterhin auf Spurensuche gehen. Die Teilnahme daran ist nicht allein auf die Karnevalisten beschränkt.