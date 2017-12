RÖDELSEE 22.12.2017

Auf dem Weg zur Fair-Trade-Gemeinde

Seit November 2017 bietet der Dorfladen „Rödelseer Markt“ rund 15 Fair-Trade-Produkte an. Dies sind unter anderem Dominosteine, Nudeln, Schokolade, Kekse, Honig und einiges mehr. Damit sei ein weiterer Schritt in Richtung Fair-Trade-Gemeinde Rödelsee getan, so die Mitteilung.