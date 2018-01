Auf dem Nachhauseweg zusammengeschlagen

Ein 28-jähriger Mann lief am Neujahrsmorgen von Kitzingen nach Albertshofen. In der Kitzinger Straße wurde er von einem ihm unbekannten circa 20-jährigen, 180 Zentimeter großen Mann angesprochen und nach einer Zigarette befragt. Nachdem der Geschädigte erklärte, dass er Nichtraucher sei, kam es zu einer oberflächlichen Unterhaltung. Bevor sich der Unbekannte in Richtung Mainfähre davonmachte, schlug er dem 28-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Dieser büßte dadurch zwei Zähne ein und trug eine Gesichtsprellung davon. Er musste zur Behandlung in die Zahnklinik der Uni Würzburg gebrachte werden. Der Schläger konnte unerkannt in Richtung der Albertshöfer Mainfähre entkommen, berichtet die Polizei. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.