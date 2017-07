Auf dem Friedhof: Rote Karte für die Wackelkandidaten

Die berühmt-berüchtigte Rüttelprobe gibt es nicht – auch wenn sich der Name für die Standsicherheitsprüfung der Grabsteine in den Friedhöfen hartnäckig hält. Die läuft derzeit in Kitzingen. Mit der Hand und mit der Technik. Über 4400 Gräber werden dafür angefasst.

Das ist die Aufgabe von Mario Dietz. Der gelernte Steinmetz ist Friedhofsschaffner. Das ist die etwas altmodisch klingende Berufsbezeichnung von vier Mitarbeitern der Stadtgärtnerei. Die sind für die sechs städtischen Friedhöfe zuständig. Das Ausheben von Gräbern, Beerdigungen, die Pflege der Anlagen mit großen Grünanteil gehört zu ihren Aufgaben – und die Standsicherheitsprüfung.

Umstürzende Steine vermeiden

Die machen die Friedhofsschaffner nicht aus Jux und Tollerei. Die Graddenkmäler sind zentnerschwer. Sie sind Wind und Wetter ausgesetzt. Der Frost nagt am Zement oder dem Kleber, der Grabfundament, Sockel und Stein verbindet. Dazu kommen die Dübel, die alles zusammenhalten sollen, aber manchmal fehlen oder nicht fachgerecht eingebracht sind. Die Grabsteine sind nicht für die Ewigkeit gemacht, können zu Wackelkandidaten und damit zur Gefahr werden. Die jährlichen Kontrollen sollen das verhindern.

In Kitzingen regelt die Einzelheiten der Paragraf 31 der Friedhof- und Bestattungssatzung. Da heißt es: „Die Stadt führt einmal jährlich eine Standsicherheitsprobe bei allen Grabmalen durch.“ In diesen Tagen ist Dietz im neuen Friedhof in der Buchbrunner Straße unterwegs. Der Arbeitsablauf ist immer gleich. Der Steinmetz weiß, wie und wo er hinlangen muss. Dietz nimmt alle aktuell 2214 Grabsteine im neuen Friedhof in die Hand.

Ein kurzer Druck nach vorne, einer nach hinten. Der Fachmann merkt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Hat er einen Verdacht, kommt die Technik zum Einsatz.

Prüflast von 30 Kilogramm

In diesem Fall ist das der auf einem Stativ befestigte Kipp-Tester. Das Gerät ist auf eine bestimmte Prüflast eingestellt. Der Stein muss in einer bestimmten Höhe einen Druck von umgerechnet 30 Kilogramm aushalten. Ist die Belastung erreicht, ertönt ein Signal und die Sache ist in Ordnung. Pfeift es vorher, gibt es Probleme mit der Standfestigkeit. Das Verfahren nimmt seinen Lauf.

Das heißt: Rote Karte. Der Stein bekommt einen knallroten Aufkleber mit Hinweisen auf die Unfallgefahr und die Haftung des Nutzungsberechtigten.

Der Wackelkandidat wird in eine Liste eingetragen. Die geht ans Standesamt. Jetzt ist ist Uwe Plomitzer dran. „Wir schreiben die Grabberechtigten an und informieren sie“, sagt der Standesbeamte. Die Zahl der blauen Briefe ist unterschiedlich. 2016 waren es gerade mal 35. Es habe aber auch schon Jahre gegeben, in denen über 100 Gräber beanstandet wurden. „Das hängt vor allem mit der Witterung im Winter zusammen“, so Plomitzer.

Viele Grabbesitzer reagieren einsichtig

In der Regel reagieren die Leute, schauen sich zusammen mit den Friedhofsschaffner die Steine an, lassen sich überzeugen und das Grab richten. Damit ist die Sache erledigt.

Kommt keine Reaktion, oder wird die rote Karte gar auf einen anderen Stein geklebt – das kommt vor – kann die Stadt bei Gefahr im Verzug Sicherungsmaßnahmen treffen. Grabsteine umlegen zum Beispiel. „Das gibt es immer wieder mal“, sagt Dietz. Aktuell überlegt er sich, ein Grab mit rot-weißen Bändern zu sichern.

Keine größeren Unfälle bekannt

Denn das Ganze ist bei dem Gewicht der Steine nicht ungefährlich. Von größeren Unfällen in Kitzingen ist Dietz allerdings nichts bekannt. Dass ein Stein mal einen Handwerker am Arm erwischt hat, schon. Der Fachmann erinnert daran: „Gräber sind auch Arbeitsplätze.“ Mindestens dreimal im Jahr wird umgepflanzt, noch öfter gepflegt. Also viel Gelegenheit, mit dem Stein unangenehm in Berührung zu kommen.

„Die Aktion dient der Sicherheit“, sagt Dietz am Ende. Er hofft auf das Verständnis der Betroffenen, wenn er demnächst im alten oder im neuen Friedhof in Kitzingen, in Etwashausen, Hoheim oder Hohenfeld eine rote Karte für einen Wackelkandidaten verteilen muss.