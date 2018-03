Auf allen sportlichen Ebenen erfolgreich

„Einige bekannte Gesichter“ erkannte Carolin Trabold in der Alten Synagoge. Dorthin hatte der Landkreis Kitzingen zur Jugend-Kreissportlerehrung eingeladen, um junge Sportler für ihre Erfolge im vergangenen Jahr zu prämieren. Die Vorsitzende der Bayerischen Sportjugend im Kreis Kitzingen, Landrätin Tamara Bischof und Schützen-Gaujugendleiter Peter Orf ehrten insgesamt 30 Sportler und 25 Mannschaften aus 15 Vereinen. „Ihnen allen ist es im vergangenen Jahr gelungen, sich in Ihren Disziplinen im Rahmen nationaler und internationaler Wettkämpfe auf die vorderen Ränge zu schieben“, freute sich Bischof über einen „ganz schön sportlichen“ Landkreis.

Sport als Alleskönner

Die Geehrten kamen dabei aus zehn unterschiedlichen Sportarten: Gewichtheben, Golf, Handball, Judo, Kartfahren, Leichtathletik, Schießen, Schwimmen sowie die beiden „für das Kitzinger Land typischen Sportarten“ Garde- und Schautanz sowie Faustball. Denn „unsere Sportler sind auf allen Ebenen erfolgreich, das gilt für den Breitensport genauso wie für den Spitzensport“, stellte Bischof fest und verwies auf den Mainbernheimer Christian Rasp, der wenige Tage zuvor als Anschieber im Viererbob an den Olympischen Spielen in Südkorea teilgenommen hatte.

Der Sport, betonte Bischof, sei wichtig für die Gesundheit und die Gesellschaft. Als Alleskönner stärke er soziale Kontakte und vermittle wichtige Fähigkeiten für ein erfolgreiches Miteinander. Neben ihren Glückwünschen sprach sie auch ihren Dank aus an „alle, die im Hintergrund stehen“. Ohne die tatkräftige Unterstützung von Trainern, Betreuern, Ehrenamtlichen und der Familie seien die sportlichen Erfolge junger Menschen nicht möglich: „Sie leisten wichtige Arbeit und tragen wesentlich dazu bei.“ Statt eines Kinogutscheins wie in den vergangenen Jahren stellte Trabold allen Ausgezeichneten einen gemeinsamen Bowling-Nachmittag in Aussicht.

Anstecknadel in Gold

Ihr herausragendes Können hatte die Formation „Glitzerfischli“ vom Tanzsportclub Volkach bei den Europameisterschaften im Garde- und Schautanz unter Beweis gestellt und in der Disziplin Polka der Altersklasse Schüler den zehnten Platz erreicht. Als Anerkennung erhielten die jungen Tänzerinnen in diesem Jahr als einzige Mannschaft im Landkreis die Anstecknadel in Gold mit entsprechender Urkunde. Mehrere Auszeichnungen in Silber holten sich die Segnitzer Faustballer für ihre Bayerischen Meisterschaften in der Halle und auf dem Feld in verschiedenen Altersklassen ab. Auch die Garden „Ortegas“ und „Muskatzinchen“ vom Jugendtanzsportclub Dettelbach wurden für ihre Erfolge auf Landesebene mit Silber ausgezeichnet.

Bei den Einzelsportlern stachen Julian Gebauer und Eva-Maria Östreicher mit zweiten Plätzen sowie Sophia Jakob mit einem dritten Platz bei der deutschen Meisterschaft im Schießen auf die Laufende Scheibe hervor. Alle drei starten für die SV-DJK Sommerach. Katharina Fischer vom Kraftsportverein Kitzingen wurde Bayerische Meisterin im Gewichtheben in der Disziplin Mehrkampf.

Vorbilder der nächsten Sportler-Generation

Dass auch 2017 wieder beachtliche Leistungen erzielten wurden, ob in einer Trend- oder einer Randsportart, daran erinnerte Orf in seinem Schlusswort. Der Schützen-Gaujugendleiter trug den jungen Athleten die Bitte vor, weiterhin mit gutem Beispiel voranzugehen und im Wettkampf fair und ehrlich zu bleiben: „Denn ihr seid nun die Vorbilder der nächsten Sportler-Generation.“ Ebenso würde er sich freuen, wenn der eine oder andere „in Sachen Ehrenamt ein leuchtendes Beispiel für die Nachfolgenden“ wäre. Musikalisch wurde die Jugend-Kreissportlerehrung begleitet von der Nachwuchsband „Choice of Noice“.