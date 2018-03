Auf Abriss folgt ein Neubau für die Zukunft

An die Spaten, fertig, los: Die Segnitzer Gemeinderäte, Bürgermeisterin Marlene Bauer, Architekt und Vertreter der Baufirmen hätten das Fundament für das neue Dorfgemeinschaftshaus am Freitag am liebsten gleich per Hand gegraben, so begeistert stachen sie zum Spatenstich in die Erde.