Audi beschädigt und geflüchtet

Am Mittwochnachmittag hatte ein 39-jähriger Mann seinen schwarzen Audi in Kitzingen am Dreistock auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes geparkt. Als er nach dem Einkauf zu seinem Wagen zurückkam, war dieser laut Polizeibericht beschädigt. Scheinbar war ein Unbekannter beim Ausparken am hinteren rechten Kotflügel und an der Stoßstange entlanggeschrammt. Danach war der Verursacher unerkannt davongefahren – trotz eines Schadens von rund 4000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.