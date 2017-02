Friedhof ist immer ein brisantes Thema in Ratsgremien. Selbst wenn es sich, wie in der Stadtratssitzung in Dettelbach am Montagabend eigentlich nur um „kleinere“ Verbesserungen handelt. In der Diskussion wurden neben Grundsätzlichem auch die Befindlichkeiten von Ratsmitgliedern bei diesem Thema deutlich.

Theresia Mack-Schneider und Josef Scheller hatten nach der Sanierung der Friedhofsmauer in Euerfeld nun weitere Verbesserungen für den Friedhof beantragt: Neben einer zweiten Wasserentnahmestelle sollte der Hauptweg und ein Querweg gepflastert und eine Abstellkammer im Leichenhaus zur Toilette umgebaut werden. Waren die Wasserstelle und die Wegepflasterung recht schnell Konsens im Rat, entzündete sich an der Toilette ein längerer Meinungsaustausch. Denn: In keinem der Dettelbacher Friedhöfe gibt es eine öffentliche Toilette. In der Stadt selber hat sich ein nahe gelegenes Hotel bereit erklärt, Trauergästen ihre Anlage zu öffnen. In Euerfeld, so Josef Scheller, wäre die Einrichtung leicht möglich, werde doch der Raum kaum genutzt und die nötigen Versorgungsleitungen liegen bereits an der Leichenhalle. Geöffnet werden sollte die Toilette nur bei Beerdigungen, für die Reinigung sollten, wie auch bei der Leichenhalle, die Hinterbliebenen sorgen.

Doch was ist im Winter, so eine Frage, denn: „Auch im Winter wird gestorben“, sagte Raimund Sauer. Da könnte ein Frostwächter Abhilfe schaffen, meinte Scheller. Eine Einschätzung, die allerdings von einigen Räten angezweifelt wurde. Bei einer längeren Frostperiode, wie in diesem Winter, reiche ein Frostwächter wohl nicht aus, die Wasserleitungen vor dem Einfrieren zu schützen.

Bedenken, die einige Räte teilten, die sich aber einer Mehrheitsentscheidung für eine Toilette nicht entziehen wollten. Allerdings: Anstelle einer eigenen Toilette für den Friedhof könnte auch das nahe Sportheim – ähnlich wie das Hotel in Dettelbach – bei Beerdigungen seine Einrichtung öffnen. Hier müssten allerdings noch Gespräche mit der Vereinsführung, die demnächst neu gewählt wird, geführt werden.

Am Ende zogen Mack-Schneider und Scheller den „Toilettenteil“ ihres Antrags zurück, so dass die Wasserstelle und die Pflasterung ohne Gegenstimme das Ratsgremium passieren konnten. Die Kosten dafür werden auf gut 38 000 Euro geschätzt, wobei auf die Pflasterung des Haupt- und eines Querwegs rund 31 600 Euro entfallen. Bürgermeisterin Christine Konrad sagte zu, die Planung dafür noch in diesem Jahr so weit voran zu treiben, dass die Mittel in den Haushalt 2018 eingestellt und der Bau dann auch verwirklicht werden kann.

Über eine mögliche Toilette im Euerfelder Friedhof, hier liegen die geschätzten Kosten bei rund 10 000 Euro, wird nach weiteren Gesprächen, etwa mit dem Sportverein, demnächst wieder im Rat diskutiert.