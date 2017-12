ABTSWIND vor 1 Stunde

Auch der Schnee stöberte mit

(gkr) Schnee zum Weihnachtsmarkt ist eigentlich herrlich, der Wind am Sonntag störte aber. Zwar sind beim Abtswinder Weihnachtsmarkt, den der Fremdenverkehrsverein organisiert, die Stände im Haus des Gastes vom Keller bis in den ersten Stock im Trockenen untergebracht, doch aufgrund des Schneegestöbers kamen weniger Besucher als sonst. Die aber fanden eine große Auswahl an weihnachtlicher Handwerkskunst aus Holz, Stoffen oder anderen Materialien vor sowie Leckereien. Außerdem führten Laienschauspieler mehrmals in der Scheune von Klaus Lenz ein Krippenspiel mit Flötenbegleitung auf, das Kerstin Weber einstudiert hatte. Wer wollte, konnte sich auch mit dem Nikolaus auf seinem Schlitten fotografieren lassen. Beim Auftakt am Samstag Abend sangen die Kindergartenkinder und der Posaunenchor spielte. Bürgermeister Jürgen Schulz und Heiko Därr vom Fremdenverkehrsverein sprachen Grußworte, besinnliche Worte gab es von Pfarrerin Beate Krämer. Foto: Gerhard Krämer