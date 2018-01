1 / 1

Foto: Foto: Andreas Stöckinger

1100 Jahre Wiesentheid wird in diesem Jahr gefeiert. Zum Auftakt trugen (von links) Volker Zink und Andreas Liebald Auszüge aus der Geschichte des Orts hervor, was nicht nur Bürgermeister Werner Knaier und Pater Christoph vom Kloster in Münsterschwarzach, dem ehemaligen Standesherrn, gefiel.