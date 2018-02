Asche nur erkaltet in die Tonne

„Keine heiße Asche einfüllen“ – dieser Hinweis prangt nicht umsonst auf jeder Restabfalltonne. Immer wieder führt nicht vollständig erkaltete Asche in der Tonne zu beschädigten Abfallbehältern oder sogar zu lebensgefährlichen Bränden.

Holz- und Kachelöfen sind heute schwer in Mode. Sie spenden angenehme Wärme und verbreiten eine wohlige Atmosphäre. Ist das Feuer niedergebrannt, kommt die Asche in die Mülltonne. Dabei wird gerne übersehen, dass Asche nur dann in die Mülltonne darf, wenn sie vollständig erkaltet ist. Und ihr Platz ist ausschließlich in der grauen Restabfalltonne.

„Noch immer vergeht kaum eine Woche, in der uns nicht Abfallbehälter gemeldet werden, die durch heiße Asche beschädigt oder gar zerstört wurden“, sagt Gabriele Richmond beim Team der kommunalen Abfallwirtschaft zuständig für die Mülltonnen. „Wenn es dann bei einem Loch in der Tonne bleibt, muss man schon von Glück sprechen“, ergänzt Richmond weiter.

Man darf sich nicht davon täuschen lassen, dass der Aschehaufen von außen schon erloschen scheint. Im Inneren kann er immer noch glühen. Daher der dringende Appell der Abfallberater vom Landratsamt: „Selbst kleinste Glutreste in Verbindung mit Luft und Abfällen können schnell gefährliche Schwelbrände auslösen. Daher darf Asche erst dann in die Restabfalltonne, wenn sie wirklich vollständig erkaltet ist“.

Kein Risiko eingehen

Der Rat der Abfallexperten: „Kippen Sie die Asche nicht gleich in die Mülltonne, sondern lassen Sie sie erst in einem feuerfesten Metallbehälter mit Deckel vollständig abkühlen.“ Dieser Aschebehälter sollte dann aber nicht im näheren Umkreis von brennbaren Gegenständen aufgestellt werden.

Noch immer stoßen die Müllwerker auf Biotonnen, die mit Asche befüllt sind. Diese Tonnen erhalten dann einen roten Aufkleber und werden nicht geleert. Asche, egal ob Kohle-, Holz- oder Grillasche, hat in der braunen Biotonne nichts verloren. Aschen sind mit Schadstoffen belastet und daher für die Bioabfallverwertung denkbar ungeeignet. Aus diesem Grund raten Abfallberater wie auch die Gartenfachberater dringend davon ab, Asche auf den Komposthaufen im Garten zu geben.

Wegen der Brandgefahr werden Aschen am Wertstoffhof Kitzingen generell nicht angenommen. Muss eine durch heiße Asche beschädigte Mülltonne ausgetauscht werden, wird der Tausch sowie die Neuanschaffung der Tonne von der kommunalen Abfallwirtschaft am Landratsamt Kitzingen in Rechnung gestellt.

Die Tipps zur richtigen Entsorgung von Asche haben die Abfallberater vom Landratsamt in einer Infobroschüre zusammengestellt. Diese Broschüre gibt es beim Landratsamt Kitzingen und bei den Stadt- und Gemeindeverwaltungen. Im Download-Center von abfallwelt.de kann sie auch als gedruckte Ausgabe kostenlos bestellt oder als PDF-Datei heruntergeladen werden.