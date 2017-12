Arm und reich: Einkommen sehr ungleich verteilt

Das durchschnittliche Einkommen im Landkreis Kitzingen liege bei 22 218 Euro im Jahr und damit unter dem Durchschnittseinkommen in Bayern. Darauf weist der Ochsenfurter Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib (SPD) hin.

Die Einkommen in Bayern seien „sehr ungleich verteilt“. Das zeigte die Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion. Die Menschen im Landkreis Würzburg haben demnach nach Abzug von Steuern und Sozialleistungen pro Kopf durchschnittlich 1440 Euro weniger Geld im Jahr zur Verfügung als der Durchschnitt in Bayern. Im Vergleich mit den direkten Nachbarn im Landkreis Würzburg (274 Euro mehr als in Kitzingen) und dem Landkreis Schweinfurt (1462 Euro weniger) liege der Landkreis Kitzingen in der unterfränkischen Mitte.

„Die Lebensverhältnisse in Bayern variieren immer noch stark nach Region“, fasst der Halbleib die statistischen Daten zusammen. Das sei für die Entwicklung in Bayern nicht gut. Durch diese Ungleichheit ziehe es immer mehr Menschen in die Metropolregionen. „Das verstärkt Probleme wie Wohnungsnot auf der einen Seite und mangelnde Infrastruktur auf der anderen noch. Schon deshalb sollte unser Ziel eine möglichst gleichwertige Lebensqualität in allen Regionen Bayerns sein.

“ Halbleib dazu: Die Staatsregierung müsse dringend gegensteuern. „Insbesondere die Mieten steigen viel schneller als die Einkommen!“

Gut bezahlte Jobs, formuliert der Abgeordnete konkrete Lösungsvorschläge, müssten vermehrt auch auf dem Land entstehen, so die Pressemitteilung des Abgeordneten. Ein wichtiger Schritt dahin sei, für flächendeckendes schnelles Internet zu sorgen, damit sich beispielsweise Startups und Internetfirmen auch auf dem Land ansiedeln.