Arbeitslosenfrühstück in neuen Räumen

Da das Bürgerzentrum in der Schrannenstraße 35 seine Pforten schließt, musste das Team neue Räumlichkeiten suchen, damit das Arbeitslosenfrühstück auch weiterhin bestehen kann. Diese wurden im Paul-Eber-Haus gefunden, wo am 7. Februar das Frühstück im Saal im 1. Stock stattfinden wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Eingang zum Paul-Eber-Haus befindet sich im Hof der Wirtschaftsschule neben der evangelischen Stadtkirche. Das Arbeitslosenfrühstück findet weiterhin am 1. Mittwoch in den geraden Monaten ab 9 Uhr statt, teilt das ALF-Team mit.

Beim ersten Arbeitslosenfrühstück am Mittwoch, 7. Februar, geben Jürgen Fuchs von der Caritas und Petra Hösch von der KASA-Diakonie Tipps und beantworten Fragen zu Änderungen im Sozialrecht 2018.

Das Frühstücksbuffet bildet laut Pressemitteilung den Rahmen für Gespräche und gegenseitige Hilfestellungen, zum Beispiel bei Behördengängen, Antragstellungen und vielem mehr. Als Kostenbeitrag wird ein Euro erbeten; ansonsten finanziert sich die Initiative über steuerlich absetzbare Spenden. Weitere Informationen bei Astrid Glos (0 93 21) 22 23 9 oder auf Facebook: ALF-Arbeitslosenfrühstück Kitzingen.