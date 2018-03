Arbeitskreis für Reaktivierung von Leerständen

Es sind viele Fragen, die sich rund um einen Antrag der CSU-Stadtratsfraktion für die Reaktivierung leerstehender Bausubstanz und das Bauen im Bestand ranken. In seiner Sitzung am Montagabend beschloss der Stadtrat, das Thema anzugehen und in einen Arbeitskreis zu verweisen. Denn für eine Diskussion im Rat selber erwies sich das Thema als zu umfangreich, da dahinter denn doch viele Fragen stehen, die vor der Erstellung einer Förderrichtlinie durch die Verwaltung beantwortet werden sollten. Klar ist, dass nicht nur die Altstadt Dettelbach, sondern auch die Ortsteile einbezogen werden müssen, aber auch in die Tage gekommene Baugebiete berücksichtigt werden. Offen auch die Höhe der Förderung der Stadt, finanziell oder durch Sachleistungen. Zentral dafür ist das lange gewünschte Flächenkataster, das durchaus auch nach außen vergeben werden und Fragen zu Baulücken beantworten könnte.

Weitere Punkte der Sitzung waren:

Die Erweiterung des Industriegebiets Dettelbach Ost – in der Februarsitzung grundsätzlich beschlossen – zieht weitere Kosten nach sich: Noch nicht berücksichtigt waren der Preis für die Stromanbindung und -versorgung, die sich nach Schätzung der Stadtwerke auf rund 540 000 Euro belaufen wird.

Sind 200 000 Euro pro Jahr genug, für die sukzessive Sanierung der Straßen in Dettelbach und seinen Ortsteilen? Eine Frage, die in einer der nächsten Sitzungen ebenso geklärt werden muss, wie die Festlegung einer Prioritätenliste. Zur Diskussion in den Fraktionen legte die Verwaltung den Räten den Bericht eines Büros vor, in dem der Zustand der einzelnen Straßen aufgelistet ist.

Grundsätzlich fördert die Stadt das Defizit des Kindergartens Mainsondheim, will dazu aber den vereinbarten Personalschlüssel eingehalten wissen. Den erfüllt der Kindergarten zwar nicht ganz, erhebt dafür aber überdurchschnittlich hohe Elternbeiträge.

Um künftigen altersbedingten Personalengpässen entgegensteuern zu können, möchte die Stadt ab dem Ausbildungsjahr 2019 eine weitere Ausbildungsstelle für Verwaltungsfachangestellte in den Stellenplan schreiben. Die Räte stimmten bei drei Gegenstimmen zu.