KITZINGEN vor 2 Stunden

Arbeitskreis der Bürger

Das Quartiersmanagement Soziale Stadt lädt am Montag, 12. März, um 18 Uhr zum nächsten Bürgerarbeitskreis in das Stadtteilzentrum, Königsberger Straße 11, Raum 5 (Untergeschoss) ein. Geplante Themen sind laut Pressemitteilung eine Vorstellung des neuen Quartiersmanagers sowie die Präsentation der Projektplanung für das laufende Jahr, in dem unter anderem die Grünfläche an der Königsbergerstraße neu gestaltet werden soll. Die Teilnehmer des Bürgerarbeitskreises können ihre Ideen dazu einbringen. Ein weiteres wichtiges Thema ist laut Mitteilung das Notwohngebiet.