Appell zur Weiterbildung

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF) Kitzingen standen die Ehrung der drei Hauswirtschaftsmeisterinnen und der elf Absolventen mit verschiedenen Abschlüssen aus der Landwirtschaft, heißt es in einer Pressemitteilung.

Betriebsbesichtigung der Firma Pfeuffer

Interesse weckten die Produkte der Firma Pfeuffer, deren Betrieb in der Flugplatzstraße in Kitzingen vor der Versammlung besichtigt wurde. In Tiefenstockheim 1947 gegründet, beschäftigt sich laut Lothar Pfeuffer die Firma mit allem, was mit Körnern zu tun hat. Hierbei geht es hauptsächlich um die Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung. So kommen die Kunden auch aus den Bereichen, die mit Getreide und anderen Körnern zu tun haben – wie Saatzucht, Landwirtschaft, Agrarhandel, Mischfutterwerke oder Mälzereien. Im Angebot hat die Firma Pfeuffer über 700 Artikel aus den Bereichen Feuchte- und Temperaturmessung, Qualitätsuntersuchungen, Probennahme und Probenteilung sowie Probenreinigung. In der Landwirtschaft sehr bekannt und beliebt sind die Getreide-Feuchtemesser für die Feuchtebestimmung von Druschfrüchten bei der Ernte. Die Fertigung der verschiedenen Produkte erfolgt mit den 42 Mitarbeitern in Kleinserien. Die Exportquote liegt bei etwa 66 Prozent. Hauptabnehmer sind die EU-Mitgliedsländer und osteuropäische Staaten.

Schwierige Lage für die Landwirtschaft

Nach dem Betriebsrundgang begrüßte VLF-Vorsitzende Klaus Niedermeyer die über 70 Teilnehmer und die Ehrengäste, darunter der Vorsitzende des Maschinenrings Franken Mitte, Gerhard Haag, und Johannes Scharvogel vom landwirtschaftlichen Buchführungsdienst Würzburg sowie die Ehrenvorsitzenden Hildegard Schlegel, Lothar Voltz und Walter Düll.

Niedermeyer stellte fest, dass die Landwirtschaft aktuell in einer schwierigen Lage sei. Die Erlöse der Produktion seien in fast allen Betriebszweigen derzeit nicht kostendeckend. Deshalb sein Appell: „Nehmen Sie die Angebote des VLF an und bilden Sie sich weiter.“

Kritische Fragen beantworten

BBV-Kreisobmann Alois Kraus sprach in seinem Grußwort von einer guten Zusammenarbeit mit dem VLF. Er kritisierte die negative Berichterstattung des „Spiegel“ über die Landwirtschaft und sagte, dass die Bauern sehr wohl bereit seien, sich den kritischen Fragen der Gesellschaft zu stellen. Allerdings lehnte er eine pauschale Verurteilung ab. Stellvertretende Landrätin Doris Paul verwies auf die Bedeutung der grünen Berufe für den Landkreis Kitzingen. Sie erhielten die vielseitige Kulturlandschaft, die insbesondere für den Tourismus wichtig sei.

Neugestaltung des VLF-Rundschreibens

Frauenvorsitzende Nicole Ott und Vorsitzender Klaus Niedermeyer blickten auf die Veranstaltungen des Jahres 2016 zurück und stellten die 2017 geplanten Aktionen vor. Geschäftsführer Gerd Düll gab den aktuellen Mitgliederbestand mit 1012 an. Im vergangenen Jahr wurden 29 Veranstaltungen angeboten, die 9500 Teilnehmer erreichten. Einen Schwerpunkt der Arbeit bildete die völlige Neugestaltung des VLF-Rundschreibens, welches mit einer Auflage von 1200 Stück versendet wird. Stefan Hegler gab einen Überblick über die Kassengeschäfte. Auf Vorschlag des Kassenprüfer wurde der Vorstand entlastet.

Ehrungen:

Abschluss der landwirtschaftlichen Ausbildung mit landwirtschaftlicher Lehrzeit: Florian Mack (Euerfeld), Philipp Mahr (Ebersbrunn), Markus Molitor (Euerfeld), Johannes Scheller (Euerfeld) Christian Voltz (Schernau), Heiko Weber (Willanzheim); als Zweitberuf mit Besuch der Bila-Seminare: Konrad Krauß (Sickershausen), Philipp Urlaub (Dettelbach), Kilian Wolf (Marktsteft); Staatlich geprüfter Techniker für Landbau: Christian Vogt (Prichsenstadt), Fabian Zeißner (Effeldorf);

Meisterprüfung Hauswirtschaft: Elfriede Bold (Marktbreit), Sabine Rodamer (Rehweiler) und Monika Weidt (Hohenfeld).