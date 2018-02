Anwohner der Scherenbergstraße gegen großes Bauvorhaben

Es war eine einstimmige Entscheidung des Haupt- und Bauausschusses in Dettelbach am 18. Januar, die bei Anliegern auf Widerstand stößt: Der Bau eines Mehrfamilienhauses für betreutes Wohnen in der Scherenbergstraße. In einem Gespräch machen die Familien Schmitt und Schedel deutlich, warum sie sich gegen das Bauvorhaben in dieser Form aussprechen.

Nicht gegen den Bau, sondern gegen die Größe

„Wir sind nicht grundsätzlich gegen den Bau, sondern gegen die Größe“, sagt Martha Schedel, die dem geplanten Neubau oberhalb des ehemaligen Krankenhauses direkt gegenüber wohnt. Denn nach ihren Informationen soll das Haus eine Länge von rund 60 Metern und eine Höhe von 13 Metern über der Straßenkante bekommen. Und Gisela Schmitt sagt dazu: „Das schaut aus wie eine Mietskaserne.“

Ehemals für Schulerweiterung gedacht

Es geht um das Grundstück gegenüber den Hausnummern 15 und 17 in der Scherenbergstraße. Bislang ist die Fläche unbebaut, ist im Bebauungsplan als „Baugrundstück für den Gemeinbedarf“ vorgesehen. Da es direkt neben der Rudolf-von-Scherenberg-Grund-und-Mittelschule liegt, war es wohl einst für die Schulerweiterung vorgesehen. In seiner Sitzung am 18. September vergangenen Jahres stimmte der Stadtrat dem Verkauf der Fläche für die Nutzung als betreutes Wohnen zu, so der Beschlussentwurf für den Haupt- und Bauausschuss im Januar. Dabei gab es, erklärt Bürgermeisterin Christine Konrad in einer schriftlichen Stellungnahme, zwei Gegenstimmen.

Der Ausschuss musste sich mit dem Bauvorhaben beschäftigen, da über das Grundstück einst eine Starkstromleitung führte. Die gibt es nicht mehr, so dass der Ausschuss einstimmig eine Befreiung von dieser Schutzfläche erteilte. Insgesamt sollen in dem Neubau 31 Wohneinheiten unterschiedlicher Größe entstehen.

Stellplätze in der Tiefgarage

Zwar liegt die Fläche außerhalb des bebaubaren Bereichs, doch kann der Bau, so der Beschlussentwurf, als Vorhaben nach § 34 der Bayerischen Bauordnung eingestuft werden. Danach können Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile als zulässig bewertet werden. Die nötigen Stellplätze werden in einer Tiefgarage in ausreichender Zahl nachgewiesen.

Die Anlieger stört nicht nur die Größe des Bauvorhabens; ihrer Meinung nach würde auch die Anwohnerzahl in ihrer Straße um das Doppelte steigen, die Verkehrsbelastung deutlich wachsen. Und das in einer schmalen Straße mit einseitigem Gehsteig. Zudem haben sie das Gefühl, nicht beteiligt und informiert zu sein.

Streit um Veröffentlichung der Tagesordnung

Vor allem die Tatsache, dass die Tagesordnung nicht im Mitteilungsblatt der Stadt veröffentlicht wurde, stößt auf Unverständnis. Dazu die Bürgermeisterin: „Die Tagesordnung wurde – wie es die Geschäftsordnung des Stadtrates vorsieht – den örtlichen Medien zugestellt. Weiterhin wird die Tagesordnung immer auf der städtischen Homepage veröffentlicht, was auch im vorliegenden Fall geschehen ist.“ Eine zusätzliche Bekanntmachung der Tagesordnung im städtischen Mitteilungsblatt war in diesem Fall nicht möglich, da das erste Mitteilungsblatt des Jahres 2018 am 19. Januar erschienen ist und die Sitzung bereits einen Tag zuvor stattfand.

Um ihre ablehnende Haltung deutlich zu machen, haben die Anlieger ein Schreiben mit ihren Bedenken an die Stadt gerichtet, das auch beantwortet wurde, und Protest beim Landratsamt eingereicht. Zudem haben sie nun eine Unterschriftenaktion in der Scherenbergstraße gestartet, die nahezu von allen Anwohnern unterschrieben wurde. Derzeit prüft das Landratsamt als Baugenehmigungsbehörde das Vorhaben.