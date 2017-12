VOLKACH vor 1 Stunde

Antrag auf Grüngutlagerplatz in Eichfeld abgelehnt

Der Antrag des Bürgers Hans Göllner aus Eichfeld, die Stadt möge in diesem Volkacher Ortsteil einen Lagerplatz für Grüngutabfälle einrichten, ist vom Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig abgelehnt worden. Er habe dem Antragsteller in einem „langen Brief“ schon geantwortet, so Bürgermeister Peter Kornell, und würde dem Rat die Ablehnung empfehlen. „Es wäre ein sehr hoher Aufwand, denn richten wir einen solchen Platz in Eichfeld ein, müssten wir das auch in jedem anderen unserer insgesamt zehn Ortsteile machen“, so sein Hauptargument. Damit verbunden wäre nämlich eine Umzäunung, damit dort nicht wild „irgendwelcher anderer Unrat“ abgeladen würde, es müssten Öffnungszeiten eingerichtet und Personal dafür abgestellt werden, und die Lagerplätze müssten unterhalten werden, was noch mehr Kosten mit sich bringen würde. Kornell verwies auch auf die Annahmestelle des Bauhofes Volkach an der Sonnenstraße, an der zweimal wöchentlich auch Grüngut aus Hausgärten kostenfrei angeliefert werden dürfe. Das Argument Göllners, die Eichfelder würden dadurch zusätzliche Fahrten vermeiden, fand beim Bürgermeister wenig Anklang. „Solche Fahrten lassen sich auch mit Einkaufsfahrten kombinieren“, sah Kornell als eine Möglichkeit. Eine weitere sei die kostenfreie Anlieferung beim Kompostwerk Klosterforst, erreichbar über die Kreisstraße zwischen Hörblach und Großlangheim. Weil es alle Stadträte ebenso sahen wie Kornell, lehnten sie den Antrag einstimmig ab.