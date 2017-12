Anpacken nach einem ereignisreichen Jahr

„Wir haben heuer ein ereignisreiches Jahr gehabt“, meinte Marlene Bauer in der Ratssitzung am Montag. Mit ihrer offiziellen Wahl zur Segnitzer Bürgermeisterin sowie der Integration zweier neuer Ratsmitglieder habe es einen Wechsel am Ratstisch gegeben. Die größte Veranstaltung war die Ausrichtung des Kreisheimattags anlässlich des Jubiläums 875 Jahre der ersten urkundlichen Erwähnung der Gemeinde gewesen. „Packen wirs einfach an, die Arbeit wird nicht weniger

Norbert Bischoff meinte zu Marlene Bauer. „Wir wissen dein Engagement zu schätzen und hoffen, dass du die Altlasten bewältigst“, sagte Bischoff, dem alle Ratskollegen nickend zustimmten.

Weitere Themen im Rat waren:

Die Bürgermeisterin appellierte an die Vernunft der Bürger, mehr die Umgehungsstraße zu nutzen. Denn seitdem es die Baustelle in der Kirchstraße/Kesenbrodstraße gibt, würden zu viele die Abkürzung über die Straße im Furtsand und den Marterweg nehmen. Das strapaziere die Anwohner dort sehr und müsse nicht sein, da der Weg über die Umgehungsstraße sogar einfacher sei.

Aus Zeitgründen wird Marlene Bauer künftig ab 75 Jahren nur noch im Fünf-Jahres-Rhythmus zu Geburtstagen von Bürgern persönlich kommen. Bislang war das ab 80 Jahren jedes Jahr der Fall gewesen, „das ist zeitlich und logistisch nicht mehr zu schaffen“, erklärte die Bürgermeisterin.

Die Ratsrunde vergab den Auftrag für die Abbrucharbeiten für das Dorfgemeinschaftshaus für 57 697 Euro an die Firma PK Abbruch aus Gnodstadt als wirtschaftlichsten Anbieter. Die Innenräume sollen in der zweiten und dritten Januarwoche des neuen Jahres ausgeräumt und in den folgenden beiden Wochen das Gebäude weg geschoben werden.

Der Gemeinderat stimmte der Vereinbarung mit dem Amt für ländliche Entwicklung zur Kostenbeteiligung an der Neugestaltung der ehemaligen Ortsdurchfahrt zu. Demnach soll das Projekt im Rahmen der Dorferneuerung insgesamt 659 400 Euro kosten, wovon die Gemeinde einen Eigenanteil von 301 340 Euro aufzubringen habe.

Für die Sanierung des Friedhofs im Besitz der Kirchengemeinde will die Gemeinde von 11 000 Euro gewähren. Pfarrer Matthias Wagner bat um einen Zuschuss nicht nur für die reinen Baukosten von 104 000 Euro, sondern auch noch 10 000 Euro für die Friedwiese. Vor Monaten hatte der Gemeinderat einen Zuschuss von zehn Prozent und maximal 12 000 Euro beschlossen. Vor allem Florian Hagn und Norbert Bischoff machten sich für die 11 000 Euro stark, da die Friedwiese auch zum Friedhof gehöre und die 12 000 Euro ja unterschritten würden.

Die Bürgermeisterin kündigte an, dass Michael Lauck auf geringfügiger Basis künftig den Bauhof verstärken werde und hauptsächlich als Bauaufsicht an der Baustelle Dorfgemeinschaftshaus tätig werden soll.