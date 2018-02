Annyeonghasyeo!: Bekanntmachen mit Konfuzius

Annyeonghasyeo!

Annyeonghasyeo (Guten Tag)! Am Mittwoch früh ging's mit dem Zug nach Frankfurt, wo sich unsere Gruppe traf. Nach dem Mittagessen machten wir uns auf den Weg zum Flughafen. Über den Zwischenstopp Doha flogen wir nach Seoul – insgesamt 15 Stunden. Da wir schon die offizielle Olympia-Kleidung anhatten, haben sich die Leute überall nach uns umgedreht. Viele haben gedacht, wir fahren zu den olympischen Spielen als Sportler – und wünschten uns Glück.

Am Donnerstag kamen wir dann um 18 Uhr (Ortszeit) an, im Hotel waren wir gegen 22 Uhr. Der Freitag begann mit einer Hotelführung. Danach fuhren wir zur Fremdsprachen-Oberschule Seoul, bei der wir von koreanischen Jugendlichen und Lehrern herzlich empfangen wurden. Die Lernübung an diesem Tag: Ein Koreanisch-Intensivkurs sowie Verhaltens- und Tischregeln.

In Gruppen wurde noch zu verschiedenen Themen recherchiert – vom Vergleich der Schulsysteme bis hin zu Konfuzius und Tradition. Nach einem kleinen Fotoshooting fuhren wir ins Hotel zurück, um die offizielle Eröffnungsfeier der olympischen Spiele anzuschauen.

Gabriella Moser ist Schülerin in Kitzingen und mit dem Deutschen Olympischen Jugendlager (DOJL) in Südkorea bei den Olympischen Winterspielen.

In loser Folge wird sie für diese Zeitung während der Spiele von ihren Erlebnissen in Korea berichten.