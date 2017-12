Anlieger zur werden Kasse gebeten

In einer Anliegerversammlung der Haupt- und der Josef-Wächter-Straße in der Altstadt Volkach hatte Bürgermeister Peter Kornell das Verfahren für die Beiträge und Vorausleistungen der Anlieger erläutert. In der Stadtratssitzung berichtete jetzt über eine „unaufgeregte Versammlung“. „Ich hatte schon mit Protest gerechnet“, so Kornell, „aber das war nicht der Fall, es gab kein Gemecker der Anwohner.“ Betroffen von den Zahlungen sind auch die Anlieger der Josef-Wächter-Straße bis zur Einmündung der Alten Obervolkacher Straße. Dieser Abschnitt ist noch nicht neu gestaltet, und die Anlieger sollen ihre Beiträge im Voraus entrichten. Damit zeigten sich bis auf vier Räte die Mitglieder des Stadtrates auch einverstanden, so dass die Anlieger in drei Raten im Mai 2018 sowie im Februar 2019 jeweils Bescheide über 40 Prozent und nach der Endabrechnung den Schlussbescheid über die verbliebenen Beträge erhalten.