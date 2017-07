Anja Weisgerber will für den Wahlkampf von Tür zu Tür gehen

Mit Anja auf Tour beginnt am Donnerstag, 20. Juli, um 16.30 Uhr an der Brauerei Martin in Hausen. Am Freitag (21.7.) ist Starpunkt um 11 Uhr in Schweinfurt vor dem Rathaus (Marktplatz), am Samstag (22.7.) um 10 Uhr an der Mainlände Volkach. Am Sonntag (23.7.) geht es mit Bussen zum Bürgerfest nach München. Mehr Infos und Anmeldung: Tel. (09721) 947711 bzw. unterfranken@csu-bayern.de

Zum CSU-Familientag geht es am 2. August (10 bis 18 Uhr) ins Freizeitland Geiselwind. Busse werden einge-setzt ab Schweinfurt, Gerolzhofen, Volkach und Kitzingen. Ermäßigter Eintritt (16,50 Euro), für Kinder gibt es eine Überraschung; Info: Tel. (09721) 947711

Der Straßenwahlkampf beginnt am 25. Juli in Gerolzhofen. Ab 17 Uhr klin-geln Unterstützer an den Haustüren.

Gastredner sind zum Beispiel der EU-Abgeordnete Markus Ferber (26.7./Kitzingen, 29.8./Volkach), Finanzminister Markus Söder (1.8./Iphofen), CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach (12.9./ Schweinfurt), Innenminister Joachim Herr- mann (15.9./Grafenrheinfeld), EU-Abge- ordnete Monika Hohlmeier (19.9./Geo).