Anika von Brunn setzt die Familientradition fort

Die Weinbaugemeinde Sulzfeld hat mit Anika von Brunn eine neue Weinprinzessin. Die 18-Jährige übernahm in einer feierlichen Zeremonie im Rathaus die Krone von ihrer Vorgängerin Madeline Metzger. Die neue Weinhoheit erfüllte sich damit einen lange gehegten Kindheitstraum.

Vorbilder

Auf den Geschmack gekommen war die Auszubildende zur Kinderpflegerin durch Vorbilder in ihrer Familie. Denn schon ihre Mutter Susanne von Brunn war in den Jahren 1994 bis 1996 Weinprinzessin gewesen, sowie vor ein paar Jahren auch ihre Tanten Lisa Luckert und Nina Luckert.

„Weinprinzessin zu werden, das hat mir schon von klein auf gefallen und das hat sich durch meine Tanten noch verstärkt“, sagte Anika von Brunn. In ihrer Freizeit spielt sie Hockey in Marktbreit und in den vergangenen Jahren leitete sie das Kinderturnen beim TSV Sulzfeld.

Engagierte Weinprinzessin

Weinbauvereinsvorsitzender Ewald Seitz wünschte Anika von Brunn eine „schöne und aufregende Amtszeit“. Er würdigte die scheidende Madeline Metzger als „sehr engagierte Weinprinzessin“ und verabschiedete sie mit Präsenten.

Eingangs freute sich Ewald Seitz, neben dem Kitzinger Hofrat Walter Vierrether mit seinem Hofstaat auch die Fränkische Weinkönigin Silena Werner begrüßen zu können und die ehemalige Weinprinzessin Alisa Hofmann führte durch den Abend. Zum Abschied dankte Madeline Metzger allen Unterstützern, besonders ihren Eltern Tanja und Robert Metzger sowie ihren Omas und Opas, die manches Dirndl gesponsert hätten. Sie honorierte auch ihren Bruder Frederik Metzger, der sich aber trotzdem „nicht zum Affen“ habe machen lassen.

Viel unterwegs

Sie ging auf ihren Krönungswein ein, dessen Rieslaner-Pflanzen ihr schon verstorbener Opa Karl Metzger vor 36 Jahren gepflanzt habe. Aus den Trauben dieses Weinbergs habe Arno Augustin ihren Krönungswein geschaffen. In den zwei Jahren oder 652 Tagen ihrer Amtszeit habe sie 12 000 Kilometer quer durch die Bundesrepublik zurückgelegt und auch in Berlin und München Termine wahrgenommen. Dabei habe sie Prominente wie Joshua Kimmich und Florian Hambüchen kennen lernen dürfen. Kurios habe sich die Veranstaltung „German Travel Mart“ entpuppt, denn dazu sei in einem Mai der Nürnberger Christkindlesmarkt aufgebaut worden. Madeline Metzger stellte ihre Hofstaats-Kolleginnnen einzeln vor und verriet, dass sie in ihrer Amtszeit viele Freundinnen gefunden habe.

Zum Abschied gelobte die Hobbymusikerin, sich wieder öfter bei den Proben des Orchesters des Sulzfelder Heimat- und Ortsverschönerungsvereins (HOV) sehen zu lassen und sie werde jetzt auch wieder mehr Zeit für ihren Freunde haben. Das HOV-Orchester gab dem feierlichen Abend eine musikalische Note.