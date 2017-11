Angst ums Handy: Überfall frei erfunden

70 Seiten füllen die Ermittlungen zu einem angeblichen Überfall in Kitzingen in den Akten auf dem Tisch von Jugendrichter Wolfgang Hülle. Sie zeigen, mit welchem Aufwand die Kitzinger Polizei und die Kollegen von der Kripo dem Hinweis auf einen Überfall nachgegangen sind. Am Ende war alles für die Katz. Den Überfall gab es nicht. Statt der Räuber stand ein 16-Jähriger vor Gericht. Vortäuschen einer Straftat wurde ihm vorgeworfen.

Deutliche Worte

Der musste sich einiges anhören. „Wie kommt man auf so eine Räuberpistole?“, wollte Hülle wissen. Dass die Polizei weit Besseres zu tun hat, als erfundenen Geschichten hinterherzuermitteln, sagte die Staatsanwältin. Am Ende kam der Jugendliche aber dann doch mit einem blauen Auge davon: 100 Stunden soziale Hilfsdienste muss er machen. Dazu gab es die Auflage, eine gerade begonnene psychotherapeutische Behandlung mindestens ein halbes Jahr fortzusetzen.

Die hält Richter Hülle für unbedingt erforderlich, um den jungen Mann, der schon als Kind mehrfach durch Diebstähle aufgefallen war und in der Schule vor allem durch Schwänzen glänzte, doch noch auf den richtigen Weg zu bringen.

Handy kaputt

Von dem war er weit weg, als er im Juni auf die Idee gekommen ist, die ihn jetzt vor den Richter brachte. Dem 16-Jährigen war sein Handy aus der Hosentasche gefallen. Das rund 400 Euro teure Stück war kaputt, nichts mehr zu machen. Er hatte es von seinem Vater bekommen, mit der Auflage, es mindestens zwei Jahre lang zu nutzen. „Ich hatte Angst, dass ich kein Neues kriege“, sagte er dem Gericht.

Und so kam er auf die Idee, dem Vater die Geschichte von einem Überfall zu erzählen. Zwei Leute hätten ihn und seinen Kumpel überfallen und das Handy mitgenommen. Auch eine detaillierte Personenbeschreibung der „südländisch aussehenden Täter“ fehlte nicht.

Widersprüche

Dass sein Vater ihn gleich packte und zur Polizei schleppte, damit hatte er nicht gerechnet. Dennoch blieb der junge Mann auch dort bei seiner Raubversion, zunächst mit zwei Räubern. Die Ermittlungen mussten anlaufen. Als die Polizei den Kumpel als zweites Opfer vernehmen wollte, reduzierte der 16-Jährige die Zahl der Räuber auf einen. Spuren eines Überfalls waren auch keine zu finden. Die Widersprüche wurden größer. Die Enttarnung war nur eine Frage der Zeit.

Vier Wochen Hausarrest

Die hatte zunächst hausinterne Folgen. Vier Wochen Hausarrest verhängten die Eltern. Wie sich am Ende zeigte, eine gute Idee. „Schnelle Sanktionen sind immer die besten“, sagte Jugendrichter Hülle.

Er schlug die Einstellung des Verfahrens vor – gegen die schon erwähnten Auflagen und mit dem Hinweis: „Nutzen Sie die Chance, die Episode mit den Straftaten zu beenden, ansonsten landen Sie hinter Gittern.“