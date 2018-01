Anglerverein Marktsteft-Marktbreit wird 50 Jahre alt

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Anglervereins Marktsteft-Marktbreit und Umgebung e.V. standen Ehrungen treuer Mitglieder sowie die Planungen zur großen 50-Jahrfeier des Vereins in diesem Jahr.

Besonders begrüßte Detlef Roth die Ehrenmitglieder Hubert Przybylla und Walter Tremmel. Roth ließ das abgelaufene Jahr laut Pressemitteilung Revue passieren und erinnerte an die Höhepunkte 2017 wie beispielsweise die Teilnahme am Marktstefter Hafenfest. Den Höhepunkt für den Verein bildete wieder das jährliche Fischerfest an den Seen.

Positive Kassen

Der Verein hat derzeit 220 Mitglieder, davon 131 aktive Angler. Der Vorstand legte einen positiven Kassenbericht vor. Es erging einstimmige Entlastung. Der Jugendleiter Thomas Bieret referierte von der getrennt geführten Jugendkasse, die ebenfalls positiv abschloss.

Der Verein feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Am ersten Samstag im September soll es ein großes Fest in der Marktstefter Mehrzweckhalle des TV Marktsteft geben. An diesem Tag werden die Gründungsmitglieder in einem Festakt für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Zudem wird es ein großes Jubiläumsangeln geben. Am Abend des Festes in der Mehrzweckhalle des TV Marktsteft wird es Livemusik, Tanz und ein Festessen geben, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Mitglieder geehrt

Für treue Mitgliedschaft wurden geehrt: Für zehn Jahre (Bronze): Wolfgang Langer, Sergej Schäfer und Senel Adalet; 25 Jahre (Silber): Wolfgang Franz; 40 Jahre (Gold): Karl-Heinz Bieret.

Anglerkönig 2017 wurde Gerald Stöcker, der einen Karpfen mit 4500 Gramm angelte. Jugend-Anglerkönig 2017 ist Raphael Neumeier (Karpfen, 2970 Gramm). Den Hüttenwirt-Pokal holte sich Andreas Thielsch (Karpfen, 2100 Gramm). Die Auszeichnung für den schwersten Fisch 2017 (Pokal und Urkunde) ging an Werner Weidner mit einem Wels von 31 Kilogramm.

Für ihren unermüdlichen Einsatz im Verein wurden mit einem Essensgutschein geehrt: Hüttenwirt Andras Czuka und Gewässerwart Michael Koch.