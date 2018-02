Angelina, Roberto und die Siebenschläfer

Die Nistkästen im Schlosspark auf dem Schwanberg tragen (fast) alle Namen. Es sind aber nicht die Namen der Bewohner, sondern die der Sponsoren. Angelina und Roberto aus dem fernen Brasilien sind darunter. Die Idee dahinter stammt von Heinz Zippelius. Der ist Hausmeister auf dem Schwanberg und hat nicht nur für die Nistkästen-Aktion einen der Umweltpreise des Landkreises bekommen.

Ein Kenner unterwegs

Schon eine kleinen Runde durch den Park zum Alpinum zeigt: Der Mann kennt sich aus. Der Schwanberg und Zippelius gehören zusammen. Seit vier Jahren ist der gebürtige Großlangheimer, der in Rödelsee wohnt, jetzt Hausmeister. Er ist für das Schloss ebenso zuständig wie für den Park und alles, was sonst noch zum heiligen Berg gehört. Auch wenn der 58-Jährige mit seinen Kollegen und gelegentlich mit Hausgästen oder Freiwilligen wie Ernst Hörr alle Hände voll zu tun hat. Auch wenn hinten und vorne die Zeit wegläuft und immer etwas liegen bleibt. „Es ist so was wie ein Sechser im Lotto“, sagt er über seinen Job: „Es ist einfach schön hier.“

Schwanberg bot sich an

Der gelernte Installateur ist eigentlich ein Gusswerkler. Als es da vor einigen Jahren im Zuge von Insolvenz und Umstrukturierung zu massiven Verwerfungen kam, war er seinen „eigentlich sehr interessanten Job“ los. Es dauerte ein bisschen, dann war der Weg auf den Schwanberg klar. Zu dem hat man als Großlangheimer eh einen Bezug, sagt Zippelius. Ausflüge in Kindheit und der Jugend führten auf den Schwanberg, wohin sonst. Als er in Rödelsee wohnte und mit dem Hund immer wieder den Schwanberg stürmte, war auch seiner Frau klar, wohin der berufliche Weg führt: „Geh' rauf, du bist eh immer da oben.“

Ehrenamtlich unterwegs

Vor seiner Tätigkeit als Hausmeister war er schon ehrenamtlich im Schlosspark unterwegs. Von ihm stammt zum Beispiel die Kopie des goldenen Kreuzes für den Hubertushirsch, das unter mysteriösen Umständen verschwunden und erst vor kurzem wieder aufgetaucht ist. Der Hirsch trägt nach wie vor die Kopie. „Ist auch schöner als das Original“, sagt sein Hersteller.

Alpinum eine Herausforderung

Zippelius hat einiges bewegt und das wortwörtlich. Zum Beispiel hat er zusammen mit Joachim Knoblauch das Alpinum freigelegt. Die kleine Anlage am Rand des Parks war lange verschollen. Bäume hatten alles überwuchert. 40 Zentimeter hoch lagen Laub und Erde. Als eine Treppe freigelegt war, Felsen und ein kleiner See zum Vorschein kamen, wurde schnell klar, welches Schmuckstück sich da über Jahre versteckt hatte.

Blick zum Kreuzberg

„Sechs Jahre lang haben wir gebuddelt“, sagt Zippelius. Heute ist das Alpinum besonders bei denen beliebt, die im Park ein ganz ruhiges Plätzchen finden wollen. Oder den Weitblick suchen, der von einer kleinen Aussichtsplattform gleich neben dem Alpinum zu finden ist – bis zum Kreuzberg in der Rhön.

Die Nistkästen

Und man sieht die Nistkästen, die auch die Lindenallee zieren. Die ersten 20 hat Zippelius selbst finanziert. Dann kam er auf den Idee, die Besucher des Schwanbergs in die Aktion mit einzubeziehen und rannte offene Türen ein. Die zwischen zehn und 80 Euro teuren Wohnungen für Meisen, Kleiber, Fledermäuse und auch Siebenschläfer gingen im Laden schnell weg.

Inzwischen hat Zippelius 87 Kästen aufgehängt. Wer wollte, konnte sich mit seinem Namen darauf verewigen. Wie Angelina und Roberto aus Brasilien zum Beispiel. Die kommen aus Blumenau, haben über die Musikkapelle enge Kontakte nach Rödelsee und sind neben Paten aus ganz Deutschland, die Sponsoren mit der weitesten Anreise.

Kästen werden angenommen

Die Kästen werden genutzt. Bei der letzten Reinigungsaktion hat Zippelius festgestellt, dass bis auf drei alle bewohnt sind oder waren. In einem schläft gerade ein Siebenschläfer. „Von denen haben wir sehr viele hier oben“, so Zippelius. Dem letzten Schwanbergherrn, Graf Radulf von Castell–Rüdenhausen wird nachgesagt, dass er die Tierchen in seiner Etage im Schloss durchgefüttert hat. Was den Schwestern von der Communität nicht so sehr gefallen haben soll. Aber das ist eine andere Geschichte.

Führungen

Es gibt also viel zu sehen und zu erleben auf dem Schwanberg. Zippelius gibt sein Wissen über den Berg, die Tiere und die seltenen Pflanzen weiter. Er ist ausgebildeter Schlossparkführer und hat nicht nur Großlangheimer, die ja alles über den Schwanberg wissen, schon ins Staunen gebracht.

Schlossparkführungen gibt es einmal im Monat. Die nächste mit Heinz Zippelius ist am Sonntag, 18. Februar, 14 Uhr. Motto: Spurensuche im Schlosspark. Garantiert mit Neuigkeiten, auch für Großlangheimer, die ja eigentlich schon alles wissen.