Angefahrenes Reh erschossen

Am Montagabend erfasste ein 48-jähriger Autofahrer auf der Strecke von Nenzenheim in Richtung Frankenberg mit seinem Wagen ein Reh, das plötzlich aus dem Wald kam und die Straße überquerte. Das Tier wurde vom VW Passat erfasst und schwer verletzt. Mit zwei Schuss aus der Dienstpistole des Polizisten wurde es von seinem Leiden erlöst, so die Mitteilung an die Presse. Der Schaden am Pkw beläuft sich laut Polizeibericht auf 500 Euro.