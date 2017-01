Angefahrene Autos - Vandalen in der Tiefgarage

Auto angefahren und geflüchtet

Ein 77-jähriger Rentner hatte am Montagnachmittag seinen silberfarbenen Ford auf einem Parkplatz in der Schmiedsgasse in Schwarzach abgestellt. Als er am späten Abend zu seinem Fahrzeug zurückkam, war ein unbekannter Fahrer an der linken Seite des Ford entlang geschrammt und dabei einen Schaden von 3000 Euro verursacht hatte.

Mit Anhänger Auto beschädigt

Beim Vorbeifahren mit seinem landwirtschaftlichen Gespann blieb am Montagmittag ein 56-jähriger Mann in der Schweinfurter Straße in Stadtschwarzach an dem entgegenkommenden Peugeot einer 27-jährigen Frau hängen und richtete einen Schaden von 1100 Euro an.

Nach Parkrempler davongefahren

Am Montagvormittag hatte ein 19-jähriger Schüler seinen schwarzen VW Golf in der Moltkestraße in Kitzingen am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als der junge Mann gegen Mittag zu seinem Auto zurückkam, war ein bisher unbekannter Fahrer, vermutlich beim Ausparken, gegen die vordere Stoßstange des VW gestoßen. Der Verursacher fuhr anschließend unerkannt davon und hinterließ einen Schaden von 300 Euro.

Vandalen in der Tiefgarage am Werk

Vermutlich im Verlauf des letzten Wochenendes trieben unbekannte Jugendliche in der Herrentoilette der Parkgarage am Unteren Mainkai in Kitzingen ihr Unwesen. Dort beschädigten die Täter die Lampenabdeckungen und richteten dabei einen Schaden von 200 Euro an.

Fahrradteile am Bahnhofsplatz entwendet

Im Laufe des Montags machte sich ein bisher unbekannter Täter an einem Fahrrad zu schaffen, das ein am Fahrradständer am Bahnhofsplatz in Kitzingen angekettet war. Der Unbekannte montierte den schwarzen Gel-Sattel samt Gestänge ab und nahm diesen mit. Schaden: rund 70 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Kitzingen entgegen unter: Tel. (0 93 21) 14 10.