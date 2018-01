KITZINGEN vor 1 Stunde

Angefahren und geflüchtet

Beim Einparken stieß am Donnerstagabend, kurz vor Mitternacht, eine zunächst unbekannte Autofahrerin in der Böhmerwaldstraße in Kitzingen gegen den geparkten Mitsubishi Colt einer 35-jährigen Frau und richtete einen Schaden von 1500 Euro an. Dies teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit.