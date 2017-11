Angefahren und geflüchtet

In der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag hatte ein 36-jähriger Installateur seinen schwarzen Nissan Navara in einem Weinbergsweg in Escherndorf in unmittelbarer Nähe der Bocksbeutelstraße geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, war ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen den linken vorderen Kotflügel des Nissan gestoßen und hatte dabei einen Schaden von 800 Euro angerichtet. Der Unfallverursacher machte sich anschließend unerlaubt aus dem Staub. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.(0 93 21) 1410.