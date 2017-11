Andere Leuchten für den Anglersteg Albertshofen

Der Beschluss des Gemeinderates Albertshofen vom April 2017, an Anglersteg und Spielplatz LED-Leuchten des Typs Streetlight-mini zu beschaffen ist wieder vom Tisch. Die Ratsrunde hob ihre Festlegung in der Sitzung am Dienstag im Rathaus Albertshofen wieder auf.

Nach Vorlage eines Katalogs des Energieversorgers N-Ergie regte Bürgermeister Horst Reuther an, als ansprechendere Lösung eine Pilzleuchte zu wählen, die mit ihrer LED-Lichtquelle auf einem vier Meter hohen Mast sogar weitere Stromeinsparung mit sich bringe. Hinzu komme eine Ersparnis in der Anschaffung. Reuther erinnerte, dass die zunächst in Aussicht genommene Leuchte 739 Euro koste, die jetzt gewählte Variante aber nur 463 Euro je Stück.

Er berichtete zudem von einer Begehung mit der Unteren Naturschutzbehörde, die sich mit der Gestaltung des Areals an Anglersteg und Spielplatz sehr zufrieden zeigte. Es werden noch fünf Bäume gepflanzt, deren Standorte bereits festgelegt wurden, sowie Sitzbänke aufgestellt. Am Fähranleger sind Bänke und ein Tisch und eine E-Bike-Ladestation vorgesehen. Außerdem erfolgen zwei Muschelkalkschüttungen in Mulden, um Kleintieren ein Winterquartier bieten zu können.

Weitere Entscheidungen und Informationen vom Ratstisch

• Bei einer energetischen Sanierung der Gartenlandhalle sind Kosten um 786 000 Euro zu erwarten. Derzeit bestehen aus unterschiedlichen Gründen keine Fördermöglichkeiten. Der Gemeinderat beschloss daher, die Sanierung Schritt für Schritt selbst in die Hand zu nehmen. Zunächst sollen Eingangstüren und Fenster nach Möglichkeit noch 2017 erneuert werden. Zunächst werden Angebote eingeholt.

• Mit Bedauern nahm der Gemeinderat die Entscheidung der Stadt Kitzingen zur Kenntnis, dass ein Radweg nach Albertshofen zunächst nicht gebaut werden soll. Die Gemeinde will nun einen Radweg bis zur Gemarkungsgrenze bauen um die Sicherheit ihrer Bürger auf dem Weg nach Kitzingen zu gewährleisten. Die Ratsrunde verspricht sich davon auch Druck auf die Stadt, wenn sich Bürger über ein abruptes Ende des Weges beschweren.

• Der Gemeinderat beschloss die Überarbeitung der Pläne seiner leitungsgebundenen Einrichtungen durch ein Fachunternehmen. Für die Entwässerungseinrichtungen sind Kosten für Schmutzwasser und Oberflächenwasser zu ermitteln. Sie dienen als Grundlage für zukünftige Gebühren- und Beitragskalkulationen. Der Auftrag wurde an das Unternehmen Schulte/Röder Kommunalberatung vergeben. Der Zeitaufwand beträgt 80 Stunden, die Kosten 7000 Euro. Es gab drei Gegenstimmen.

• Bei der Inventarisierung der Kirchturmglocken wurden Mängel festgestellt: Klöppel hängen zu hoch und sind aus zu hartem Stahl hergestellt. Zur Vermeidung von Schäden an den historischen Glocken sollen die Mängel bald beseitigt werden. Zunächst soll eine gemeinsame Besichtigung mit einer Fachfirma erfolgen. Barbara Hügelschäffer erinnerte an die Kirchturmerhöhung von 1617, die sich zum 400. Mal jähre.

• Durch Vandalismus wurden die Glasabdeckungen der Bodenlampen am Rathaus zerstört und Kanaldeckel im Ort ausgehoben. Bürgermeister Reuther rief dazu auf, Beobachtungen mitzuteilen.