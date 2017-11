Andenken in praktischer Form

„Unser Kirchenvorstand hatte sich auf den Weg gemacht, eine Möglichkeit für ein menschenwürdiges Andenken in einer praktischen Form zu schaffen“, sagte der evangelische Pfarrer von Sickershausen, Simon Gahr, am Sonntag bei der Einweihung der Friedwiese. Dort können jetzt Urnen bestattet werden, deren Platz eine Laufzeit von zehn Jahren hat.

Wie der Pfarrer darlegte, gehe der Trend weg von Familiengräbern in einer Zeit, in der öfter Kinder wegziehen und deswegen keine Gelegenheit zur Grabpflege haben. „Die Formen der Bestattungen haben sich geändert“, sagte Simon Gahr. Nach einer gewissen Zeit der Vorplanung weihte der Geistliche jetzt einen Hügel im Friedhof als Friedwiese. Darauf weist ein Findling hin, den Karl Köhler gestiftet hat. In der Friedwiese könnten praktisch unendlich viele Urnen bestattet werden, braucht eine doch nur 60 Zentimeter Platz, zudem würden biologisch abbaubare Urnen verwendet, weshalb die Nutzungsdauer nur zehn Jahre betrage. Da es keine anonymen Bestattungen geben soll, wird ein Metallständer angebracht, auf dem die Namen der Bestatteten zu lesen sein wird. Nach einer Bestattung wachse sprichwörtlich Gras darüber und die Natur hole sich Stück für Stück auf dem Acker Gottes wieder zurück.

Der Pfarrer pflanzte als Zeichen dafür mehrere Blumenzwiebeln und er gab zu bedenken, dass Gläubige hier im Friedhof nicht ihren letzten Platz hätten, sondern bei Gott im Himmel.

Kitzingens Bürgermeister Stefan Güntner bekannte, gerne zur Einweihung gekommen zu sein, dass er dabei Gräber von Verwandten besuchen konnte. Er gab sich froh über das Angebot für die Bürger, die diese Thematik bewege. Hier könnten Menschen ihre letzte Ruhe finden, ohne dass Gräber angelegt werden müssten, aber der Ort der Bestattung nicht verwildere.

Sickershausens Ortssprecherin Anni Schlötter erinnerte daran, dass das amtierende Kirchenvorstands-Gremium mit Vertrauensfrau nach der Vorstandswahl im Jahr 2012 gleich die Weichen dafür gestellt habe, dass der Friedhof in kirchlicher Trägerschaft blieb, statt an die Stadt Kitzingen überzugehen. Sie sprach von einem würdigen Platz für die Friedwiese, die den Menschen die Möglichkeit gebe, in ihrer Heimat bestattet zu werden, auch wenn keine Familie mehr vorhanden ist, die die Grabpflege übernehmen könnte.