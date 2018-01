An der Engstelle zusammengestoßen

An der Zufahrt zum Schulhof in Kitzingen begegneten sich am Montagnachmittag an der Engstelle ein 67-jähriger Autofahrer, der in die Straße zum Schulhof einfahren wollte und eine 43-jährige Autofahrerin, die zur gleichen Zeit den Schulhof in Richtung Kaiserstraße verlassen wollte, heißt es im Polizeibericht. Dabei berührten sich beide Fahrzeug seitlich, wobei Schaden von 1500 Euro entstand. kri