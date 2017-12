DETTELBACH vor 7 Stunden

An der Einmündung aufgefahren

Am Montagnachmittag fuhr ein 72-jähriger Rentner in Dettelbach auf der Staatsstraße in Richtung Bamberg und musste an der Einmündung zum Felsenkeller verkehrsbedingt anhalten. Eine ortsunkundige 55-jährige Autofahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Schaden laut Polizeibericht: 4000 Euro.