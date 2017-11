An Einmündung Vorfahrt missachtet

Als am Montagnachmittag eine 55-jährige Frau mit ihrem Wohnmobil in Kitzingen von der Panzerstraße nach links auf die Umgehung Etwashausen einfahren wollte, übersah sie den VW Golf eines 27-jährigen Mannes, der Richtung Schwarzach fuhr, und stieß mit diesem zusammen. Es entstand Schaden in Höhe von 4500 Euro, teilt die Polizei mit.