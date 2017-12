An Arbeit mangelt es in der Gemeinde nicht

„Wir sehen dem Ende eines abwechslungsreichen und arbeitsreichen Jahres entgegen“, sagte Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert bei der Jahresschlusssitzung des Gemeinderats. Allen voran der Umbau der Willanzheimer Schule habe den Gemeinderat sehr beschäftigt, ein wichtiges Projekt der kommunalen Daseinsvorsorge.

Da die Gemeinde beim Schulbau eine erfreuliche Zuschussquote vom Staat erhalte, sei noch Luft, um handlungsfähig zu bleiben. In Zukunft stehen weitere Investitionen an, beispielsweise bei Kindergärten und am Hüttenheimer Schulhaus. Wichtig für die Bürger sei auch die Ausweisung des neuen Abschnitts im Willanzheimer Baugebiet Ebental, so die Bürgermeisterin. Mitte Oktober wurden die Erschließungsarbeiten abgeschlossen und jetzt sind schon drei Bauplätze verkauft und weitere drei stehen kurz vor dem Verkauf.

Lob den Bauhofmitarbeitern

Die schnelle Refinanzierung des Baugebiets und 117 000 Euro an höheren Steuereinnahmen verbessern die Finanzlage der Gemeinde. Dass die Infrastruktur in den drei Ortsteilen gut in Schuss ist und immer wieder Geld gespart worden sei, verdanke die Gemeinde ihrem „sehr kompetenten Bauhofpersonal“, sagte Reifenscheid-Eckert. Ob Arbeiten an Liegenschaften, Landschaftspflege, Unterstützung von Vereinen oder Veranstaltungen und vieles mehr: die Mannschaft des Bauhofs packe immer mit an.

Erwähnt wurden außerdem die Freigabe des ausgebauten Kreisstraße 16 Richtung Iphofen, die Eröffnung des Waldkindergartens in Hüttenheim und die Einweihung der evangelischen Kirche in Hüttenheim nach der umfangreichen Sanierung. Fortschritte gab es auch in der interkommunalen Allianz 7-22 mit Plänen für ein Kernwegenetz und der Einstellung einer Archivkraft für die Gemeinden. Arbeit bescherte auch Umbaumaßnahmen in den Jugendhäusern in allen drei Ortsteilen, führte Reifenscheid-Eckert an.

Weitere Bauplätze in Hüttenheim

Nach Willanzheim soll auch Hüttenheim weitere Bauplätze bekommen; die Gemeinde fasst dazu ein Areal am Sommerried ins Auge. „Wir tätigen wichtige Investitionen für die Daseinsvorsorge, um ein attraktiver Wohnort zu bleiben“, betonte die Bürgermeisterin.

Während die dezentralen Unterkünfte für Asylbewerber in Markt Herrnsheim bereits aufgelöst sind, wird die Unterkunft in Willanzheim als eine der letzten im Landkreis erst Ende des Jahres 2018 geschlossen. Das hat Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl sowie die Anzahl an Kindern in den Kindergärten und der Schule. Ingrid Reifenscheid-Eckert honorierte den Einsatz vieler Ehrenamtlicher für die Flüchtlinge in den vergangenen Jahren und lobte daneben „ein enormes ehrenamtliches Engagement vieler Bürger in Vereinen und Kirchen“. Das habe sich auch darin ausgedrückt, dass Karl-Heinz Wolbert das Bundesverdienstkreuz und Ernst Stöcker und Katja Kahl den Umweltpreis des Landkreises erhalten haben. Außerdem zeichnete der Landkreis den Willanzheimer Seniorenkreis für soziales Engagement aus.

1100-Jahr-Feier steht bevor

Im Blick auf 2018 nannte die Bürgermeisterin das Jubiläum 1100 Jahre Hüttenheim, das in Verbindung mit dem Kreisheimattag gefeiert wird, als großes Ereignis. „Bekommen wir eine Weinkönigin Magdalena Bauer?“, fragte sich Ingrid Reifenscheid-Eckert. Sicher sei, dass die Hüttenheimer ihrer Kandidatin für die Wahl zur Fränkischen Weinkönigin fest die Daumen drücken.

Abschließend dankte die Bürgermeisterin allen Ratskollegen und der Verwaltung für die konstruktive Zusammenarbeit sowie den hauptamtlichen Kräften des Bauhofs, Förster Dieter Rammensee und den ehrenamtlich für die Gemeinde arbeitenden Bürger für ihr Engagement.