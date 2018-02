An Ampel aufgefahren

Am Montagvormittag sind zwei Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 8 vom Mainbernheimer Kreisel kommend in Richtung Kitzingen gefahren. Kurz vor dem Einmündungsbereich zur Alten Poststraße musste der vorausfahrende Pkw-Fahrer an der Ampel anhalten. Der nachfolgende Kleintransportfahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Aufprall erlitt der Beifahrer des Kleintransporters leichte Verletzungen. Schaden laut Polizeibericht: 8000 Euro.